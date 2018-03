Opgepast: Jaguar laat binnenkort 20.000 zelfrijdende I-Pace los

Door: BV

Jaguar en Waymo - de Google-divisie die technologie voor zelfrijdende auto’s ontwikkelde - laten binnenkort niet minder dan 20.000 I-Paces los.

Taxi’s zonder bestuurder

Terwijl de taxichauffeurs in Brussel zich nog zorgen maken om de concurrentie met Uber, is Waymo van plan om over periode van enkele jaren ruim 20.000 taxi’s zonder bestuurder in te zetten. Het wordt natuurlijk wat diplomatieker omschreven als een ‘bestuurderloze transportdienst’. Maar je weet waar het over gaat.

De Jaguar I-Pace draagt een hele batterij sensoren en moet in staat zijn om zonder hulp van inzittenden complete trajecten af te leggen. Waymo wil binnen afzienbare tijd elke dag 1 miljoen ritten kunnen doen. Eerst in thuisland VS, maar later overal ter wereld.