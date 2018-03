Jaguar F-Pace SVR gaat door tot 283km/u

Door: BV

Dat je in het luxesegment van een berline of break een snelle versie op de markt zet, is tegenwoordig een vanzelfsprekendheid. En nu de SUV het nieuwe normaal is geworden, zie je de trend ook daar opduiken. AMG- en M-Modellen van die kolossen zijn er al langer, maar de jongste tijd kwamen er ook exoten bij als de Alfa Romeo Stelvio en zelfs een Lamborghini Urus. De Britten laten zich ook niet onbetuigd. Denk maar aan de knotsgekke Land Rover Discovery Sport SVR. Die laatste drie letters - die hangen nu ook achteraan de Jaguar F-Pace.

Hoe snel?!

De F-Pace deelt al wat onderdelen met die eerder genoemde Discovery Sport. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat we dezelfde 5-liter V8 met compressor ook hier onder de kap vinden. 25pk teruggeschroefd weliswaar, maar je hebt met 550pk nog steeds niet te klagen over de omvang van de paardenstal. De trekkracht bleef trouwens zoals het ook bij LaRo is: 680Nm. De topsnelheid prijkt al boven dit artikel, maar ook de acceleratietijd naar 100km/u is niet mis. Na 4,3 tellen heb je het bereikt.

Opkloppen

Natuurlijk kan je zo’n vermogen niet inbouwen zonder dat ook aan de oppervlakte te laten komen. En daarom zijn er een rits visuele aanpassingen. Een agressieve voorbumper, vier vuistdikke uitlaatpijpen , louvres in de motorkap en een heftige diffuser is slechts een staal van het verrichte werk. Binnenin gaat het dan weer om specifiek meubilair en een aparte aankleding. Zaken die je wellicht kon raden als het niet zouden vertellen.

Wat je niet ziet, maar (hopelijk) wel voelt, is het werk dat aan de ophanging werd verricht. Stijvere veren, een dikke stabilisatorstang en standaard al 21-duimers. Dat klinkt als een oncomfortabele boel, maar Jaguar beweert dat het allemaal nog best verfijnd blijft.