Audi RS5 Sportback is groen monster

Door: BV

Er was natuurlijk al een Audi RS4 en een RS5 Coupé. Maar wil je diezelfde techniek, het liefst met vijf deuren, dan kan dat vanaf nu. In New York staat immers de RS5 Sportback te blinken. In gemeen ogend groen, maar ook andere kleuren zijn verkrijgbaar.

Pittige prestaties

De tijd dat een RS-model in de kern van het Audi-gamma door een diep uit de keel schrappende V8 werd aangedreven, ligt weeral enige tijd achter ons. Tegenwoordig wordt het vermogen uit een zescilinder geschud. Die is niet eens zo groot. Amper 2,9l slagvolume heeft hij. Maar met de hulp van twee turbo’s komt er toch 450pk en 600Nm trekkracht uit.

Andere belangrijke technische kenmerken zijn een automaat met 8 verzetten en quattro-vierwielaandrijving die zogezegd de achterwielen prefereert. We zeggen ‘zogezegd’ gezien het een variabel systeem is en de aandrijfkracht per as hoe dan ook varieert.

Stamp je vanuit je sportzetels als een barbaar het paspedaal in het vloertapijt dan rept de RS5 Sportback zich naar 100km/u in 3,9 seconden. Twee tienden langzamer dan de Coupé, want er is nu eenmaal meer massa mee te sleuren. De top bedraagt 250km/u (begrensd) tenzij je nog wat extra euro’s bij Audi achterlaat voor een ‘Dynamic’-pakketje dat 30km/u aan de tolerantie van de elektronica toevoegt.

Wat krijg je en wat kost het?

Behalve bovenstaande mechaniek, trakteert Audi je vanzelfsprekend op een interieur dat echt of gepercipieerde sportieve elementen toevoegt. Terwijl je op stilistisch vlak wordt geserveerd met bumpers en velgen die wat te lang in de fitness zijn blijven hangen.

Je krijgt een 7mm verlaagde ophanging en knoerten van remschijven, maar je kan die twee nog opwaarderen. Het eerste met een adaptieve demping, het tweede met carbon-keramische schijven.

De tarieven zijn nog niet bekendgemaakt, maar gezien een RS5 Coupé niet voor minder dan € 87.000 met je mee naar huis gaat, mag je ervan uitgaan dat deze vijfdeurs zal flirten met de 100.000-grens.