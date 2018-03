Achtergordels Mercedes GLC deugen niet

Door: BV

Tegenwoordig zitten moderne auto’s nokvol veiligheidssnufjes. Maar het is nog steeds de riem die je op je plaats houdt, die de meest cruciale rol van allemaal speelt. En bij de Mercedes GLC deugt die niet. Tenminste, op de achterbank.

Onschuldig probleem

Het probleem ermee is relatief onschuldig. In de GLC, gebouwd vanaf 2016 tot op heden, kan het verankerpunt achteraan te diep in de bekleding zitten. Hoewel ze dan nog altijd correct werkt, heeft de Amerikaanse veiligheidswaakhond besloten dat de werking ervan te moeilijk is. En daarom moet Mercedes het euvel er verhelpen. Iets meer dan 120.000 voertuigen zijn betrokken.