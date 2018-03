Amerikaans scheurijzer: Cadillac CT6 V-Sport

Door: BV

Dichter dan dit benadert Amerika de BMW M5 niet. De nieuwe Cadillac CT6 V-Sport staat in New York te blinken met een gloednieuwe krachtbron. Een 4,2l V8 met twee turbo’s (elk van het twin-scroll-type) die 550pk en 850Nm opwekt. Het zou overigens niet verbazen mocht die motor binnenkort in de nieuwe Corvette (de eerste met middenmotor) terug te vinden is.

Nog niet gemeten

Vierwielaandrijving en een tientrapsautomaat horen tot de andere technische aardigheidjes, samen met een magnetisch gestuurde ophanging en een mechanisch sperdifferentieel voor de achteras. Veel meer valt er echter niet over te vertellen want de Yanks geven nog geen cijfertjes vrij.