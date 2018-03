Dit is de nieuwe Subaru Forester

Door: BV

Generatie 5 alweer, is het van de Forester. De populairste SUV van het (almaar minder) eigenzinnige Japanse automerk. Hij werd vooral wat hoekiger dan de voorganger wat niet alleen opgaat voor het profiel maar ook voor de lijnen die details als de lichten, bumpers en luchtinlaten definiëren. Zelfs in het interieur zijn rondingen nu taboe. Toeval of niet, het is in afgezwakte mate dezelfde stijltrend die zich bij leenheer Toyota voltrok bij de nieuwe Toyota RAV4.

Verder kijken

Subaru pakte eerder al uit het EyeSight gedoopte vooruit kijkende camerasysteem en dat is nu weer wat slimmer geworden. Het heet voortaan DriverFocus omdat het ook in de auto speurt naar signalen. Van vermoeidheid bij de bestuurder bijvoorbeeld.

Natuurlijk met boxer

Laag in het chassis, tussen beide voorwielen vinden we in New York (waar het model debuteert) alvast weer een viercilinder boxermotor. Dat is een 2,5l met 182pk die zoals steeds bij het merk aan permanente vierwielaandrijving gekoppeld is. Tussen die twee componenten zit nog steeds een CVT-automaat. De Japanners houden halsstarrig vast aan die weinig geapprecieerde formule.

En Europa?

Ja, de Forester zakt ook af naar onze contreien. Met hetzelfde cilinderaantal, dat wel, maar of de zuigers zich net zo ver zullen verplaatsen is lang niet zeker. Subaru heeft ook nog een tweeliter met 152pk en een zestienhonderd met 116pk op het schab liggen.