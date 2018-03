Weissach voor Porsche 911 GT3 RS: $ 18.000 voor 18kg

Door: BV

Porsche perst graag al het sap uit z’n 911. Gelijk hebben ze want er lijken altijd liefhebbers klaar te staan om de autobouwer naar de meest vergezochte niches te volgen. Eén van die meer specifieke producten is de 911 GT3 RS. Die was al extreem, maar nu is hij er ook met een Weissach Package (vooral gekend van de Porsche 918 Spyder waar het de lijst met duurste opties - hier - aanvoerde). Voor wie wil dat de zin voor detail (en gewichtsbesparing) tot in het extreme wordt doorgetrokken.

Niets sneller

Hoeveel de 911 GT3 RS sneller wordt mét het Weissach-pakket? Wel niet. Geen sikkepit. Geen milliseconde. Je moet het nog altijd doen met een acceleratie naar 100km/u in 3,2 seconden. Maar het hoeft niet per sé om tijden te gaan. Bij een sportwagen is meer carbon toch altijd meegenomen. Niet? Als je het de Duitsers vraagt dan stuurt de tweezitter toch weer een tikkeltje scherper.

1000 dollar per kilogram

De 911 GT3 RS mét Weissach weegt heel precies 1.430kg. Dat is 18kg minder dan de auto die het pakket ontbeert. Dat komt vooral omdat het dak, de koppelstangen en de antirolstangen van de ophanging uitgevoerd zijn in een kunststof die met koolstofvezel is versterkt. Dat CFRP is net zo licht als zuiver carbon, maar het is goedkoper te fabriceren.

Of Porsche je van die laatste eigenschap laat profiteren is een open vraag. Want de Duitsers rekenen zonder verpinken $ 18.000 voor het pakketje. Een motorkap en achtervleugel in naakt carbon zitten er gelukkig ook bij.

Je kan verder nog eens opteren (als extra dan) voor wielen in magnesium. Daarmee spaar je nog eens 12kg op. De prijs? Wel… ook hier weer: $ 1.000 per kilogram.