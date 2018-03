Honderdduizenden auto’s op Volkswagen dieselkerkhof

Door: BV

Volkswagen werd in de nasleep van de dieselgate-affaire verplicht om de TDI’s met sjoemelsoftware terug te kopen van z’n Amerikaanse klanten. Honderdduizenden zijn het er. En wat doe je daar dan mee? Wel, voorlopig parkeert VW ze op bijna 40 locaties verspreid over heel de VS. Dit zijn luchtfoto’s van slechts één zo’n kerkhof aan de rand van de woestijn.

350.000 nutteloze auto’s

Momenteel is VW al zo’n 6 miljard euro armer en 350.000 compleet onverkoopbare of op z’n minst moeilijk te verpatsen TDI’s rijker. En er komen er nog bij. VW zal pas tegen eind 2019 de opkoopoperatie hebben afgerond. Tegen dan zal de teller wellicht op een half miljoen exemplaren staan.