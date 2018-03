Vanaf vandaag belt je auto zelf de hulpdiensten

Door: BV

Vanaf zaterdag 31 maart moet elke nieuwe auto die op het Europese grondgebied wordt verkocht verplicht voorzien zijn van een e-call systeem. Dat is een telefoonmodule die bij een ongeval zelf de hulpdiensten verwittigt. De meeste recent verkochte voertuigen beschikken reeds over een dergelijk systeem.

Snellere reactietijd

Een automatische noodoproep kan hulpdiensten meteen informatie verschaffen over de ernst van het ongeluk (bijvoorbeeld op basis van het aantal ontplooide airbags en informatie van G-sensoren), het aantal inzittenden en - cruciaal - de locatie. Het systeem zou in staat moeten zijn om de reactiesnelheid van de hulpdiensten in landelijke gebieden te halveren, maar ook in een verstedelijkte omgeving verloopt een interventie sneller, claimt de overheid.