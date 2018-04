TAG Heuer Monaco in carbon

Door: BV

TAG Heuer is één van die horlogemakers die graag naar de hand van de autoliefhebber dingt. Met de Carrera, de Monza of de minder gekende Silverstone bijvoorbeeld. En natuurlijk ook met de Monaco die ooit aan de pols van Steve McQueen zat.

Op Baselworld onthulde TAG Heuer deze Monaco Bamford met een behuizing die is uitgevoerd in een kunststof met carbon. Het erg sterke en lichte materiaal heeft een organisch ogende samenstelling die harmonieert met een donkere wijzerplaat (waarop alleen Heuer staat) en blauwe accenten. Lamborghini gebruikt het ook dus het zal wel goed zijn. Het is TAG Heuer’s binnenshuis ontwikkelde Caliber 11 die in de 39mm grote vierkante kast huist.

