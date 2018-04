Olifanten op snelweg in Spanje

Door: BV

Voor een konijn of een kat heb je in Vlaanderen wellicht al eens de rem bediend. En in de Ardennen kan je wel eens het anker moeten uitgooien voor een hert of een everzwijn. Maar exotischer dan dat wordt het niet. In Spanje ging het even anders. Daar moesten (nuchtere) bestuurders op de snelweg uitwijken voor olifanten. Een leuke aprilvis zou je denken, maar het was bittere ernst.

In de Spaanse regio Albacete kantelde een oplegger van een circus met vijf olifanten aan boord. De dieren kwamen op de weg terecht.

Eén dode, twee gewonden

Er zit helaas ook een trieste kant aan dit vermakelijke nieuws. Het liep immers niet voor alle dieren even goed af. Eén olifant overleefde de klap niet en twee andere raakten gewond. Verzorgers van het circus ontfermden zich over de dieren die inmiddels alweer op hun beoogde bestemming zijn.



