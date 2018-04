Lamborghini Aventador S nog sneller met Novitec

Door: BV

Eind 2016 introduceerde Lamborghini de Aventador S. Een Aventador met nog een lepel extra sportiviteit. Maar als je het de tuners van Novitec vraagt, dan leggen de Italianen van het merk zelf de lat niet hoog genoeg.



Massa’s… carbon

Natuurlijk kan je de kilo’s laten zakken door meer onderdelen te vervangen door carbon. Dat is een beproefd recept. Het kwam zelfs eerder vandaag nog aan bod bij McLaren. Novitec gaat niet spaarzaam om met het exotische materiaal, maar het vermeldt er dan weer niet bij hoeveel kilo’s worden gewonnen.

Vossen, een bekende naam in het milieu van de ‘veredelaars’ tekende de velgen. Vooraan zijn die 20” groot. Achteraan moet je er een duim bijrekenen. In het eerste geval klemt er 255/30 ZR20-rubber omheen. Maar de achterwielen zoeken naar grip met uit de kluiten gewassen 355/25 ZR21-rubbers. Pirelli levert die. De velgen kan je in 72 verschillende kleuren krijgen.

En ook meer vermogen natuurlijk

De 6,5l V12 is nog steeds het kloppende hart van de stier. Novitec keek nog eens goed op de bodem van de cilinders (en vooral naar de uitlaat - die werd vervangen) en vond er nog een beetje meer vermogen. 763 in plaats van 740pk en 732 in plaats van 690Nm. De topsnelheid van 350km/u bleef dezelfde maar het sprintje vanuit stilstand naar 100km/u gaat net iets sneller. In 2,8 in plaats van 2,9 tellen. Een flinke investering voor een klein beetje winst, maar dat is eigen aan dit segment.