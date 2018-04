Trump gooit strenge verbruiksnormen buiten

Door: BV

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) versoepelt de toekomstige verbruiksnormen voor auto’s op de Amerikaanse markt. Tijdens het Obama-tijdperk werd een rijbereik van 50 mijl per gallon vooropgesteld tegen 2025.

Herzien

De oorspronkelijke regelgeving voorzag in een evaluatiemoment in april 2018. Dan kon de overheid beslissen dat de normen toch niet haalbaar waren voor de industrie en bijsturen. Het Trump-bewind liet eerder al uitschijnen dat het de normen te streng vond, en laat nu weten in de loop van dit jaar nieuwe, minder stringente doelstellingen vast te leggen. Een gemiddelde auto in de VS haalde in 2016 een bereik van 28,5mpg.

Waar de administratie Trump de lat precies legt, wordt pas later dit jaar bekendgemaakt.