Alpine A110 pleegt harakiri tijdens Top Gear opnames

Door: BV

Het gebeurt niet elk jaar dat een ooit roemrijk merk uit de dood herrijst. En al zeker niet wanneer dat in het huidige klimaat gebeurt met een sportwagen met middenmotor. Alpine deed het wel met de nieuwe A110. Een kleine Franse pretdoos met een appetijtelijke retrovormgeving.

Top Gear

Daar wilde BBC’s Top Gear natuurlijk ook de nodige aandacht aan besteden. Autoblogger-idool Chris Harris en occasionele co-presentator Eddie Jordan gingen vervolgens over tot een ‘begeesterde’ rijtest over de wegen van de Rally van Monte Carlo. Harris was naar verluidt best in z’n nopjes met de dynamische eigenschappen. Maar de vuurbestendigheid liet te wensen over.

Feux en flammes

Ergens onderweg gaf de auto een foutmelding. Wanneer beide presentatoren stopten om dat nader te onderzoeken sloegen de meteen van onder de auto uit. En zoals blijkt uit dit beeld van Top Gear zelf (verhaal hier), was de auto niet meer te redden. De temperatuur liep zo hoog op dat zelfs de banden ontploften, maar tegen dan was iedereen al in veiligheid. Op het parcours van de Rally van Monte Carlo kan het even duren eer de brandweer ter plaatse is. Er schiet dus nauwelijks nog niets over van de auto.

Oorzaak onbekend

Wat de brand, die tot de elektrische bekabeling werd aangetast geen invloed leek te hebben op de prestaties en rijeigenschappen, veroorzaakte, is onbekend. Moederhuis Renault heeft alle rijtesten met prototypes van de Alpine A110 (zoals deze Auto55-test) tot nader order geschorst.