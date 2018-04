Wat is een perfecte Toyota Land Cruiser FJ40 tegenwoordig waard?

Door: BV

Het jongste jaar kwakkelt de oldtimermarkt een beetje. Dat wil vooral zeggen dat auto’s die de jongste tijd ongebreideld in prijs stegen, dat niet meer doen. Voor de hand liggende hobby- en investeringsauto’s dus. Zoals sommige Porsches en een hele hoop Ferrari en Maserati. Maar daarnaast is er nog wel degelijk rollend materiaal uit het verleden dat écht gegeerd is en waarvan de waarde stijgt. Niet zelden minder voor de hand liggende dingen. Een werkpaard dat nooit moest werken zoals dit voorbeeld illustreert. Het gaat om een Toyota Land Cruiser FJ uit 1978 met niet eens 10.000km op de teller.

De auto is helemaal origineel, voorzien van alle sierlijsten en zelfs nog de originele stickers. Wat dat kosten moet? Wel, momenteel wordt er al ruim € 80.000 voor geboden en de online veiling op Bring a Trailer is nog niet voorbij…