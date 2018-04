Nieuwe Ford Focus: dit moet je weten

Door: BV

Precies op tijd is Ford met de introductie van de nieuwe Focus. De huidige, derde generatie, van het model werd in 2011 geïntroduceerd en heeft precies de ideale leeftijd van een product in de autosector bereikt. Tijd voor een nieuwe Focus.



Nieuwe smaken

Ja, er wijzigt één en ander. Niet alleen omdat de Focus in een paar cruciale richtingen (lengte en breedte) groeit, maar ook omdat er grondig naar het gamma gekeken is. Daarin geen driedeurs, maar wel meteen een vijfdeurs én een break. En een nieuwtje: een hoger op poten staande Focus Active. Naar het recept van de Fiësta Active is die ook voorzien van een stoerdere aankleding aan binnen- en buitenkant. Een vierdeurs komt er ook, maar slechts op ‘bepaalde markten’. En het zou bepaald eigenaardig zijn mocht België daartoe horen.

Nieuw platform

Ford ontwikkelde voor de Focus een nieuw platform. Met ruim 5cm meer ruimte tussen voor- en achteras en een hele hoop zaken waar je blij van moet worden. Een 20% grotere torsiestijfheid bijvoorbeeld. Of 50% stijvere bevestigingspunten voor de ophanging. Of nog: een flink onder handen genomen botsveiligheid.

Een stap achteruit?

Maar het is niet allemaal om even vrolijk van te worden. Zo worden de krachtigste motoren nog wel voorzien van een geheel onafhankelijke ophanging (met een apart geïsoleerd subframe zowaar), maar moeten de instappers het nu met iets eenvoudigers doen. Die krijgen een simpele ophanging met torsiestangen. Dat is een stap achteruit, maar je kon er donder op zeggen dat wanneer Volkswagen het deed met de Golf , andere merken het voorbeeld zouden volgen.

Meer technologie

Ford probeert je te sussen door er een hoop extra technologie in te steken. De nieuwe Focus haalt de tweede stap (uit een voorlopig totaal van vijf) op de ladder van zelfrijzende auto. Dat wil zeggen dat hij zelf z’n snelheid kan aanpassen, dat hij lijnen erkent en je helpt daarbinnen te kleuren en dat hij bij druk verkeer z’n snelheid aanpast aan die van z’n voorligger. Desnoods tot stilstand.

Meer ruimte

Ford belooft een exterieur waarop je verliefd kan worden en een binnenruim dat degelijker afgewerkt is en minder chaotisch is dan voorheen. Maar hij moet bovenal meer leefruimte bieden. Door de langere wielbasis en vlakkere vloer is de knieruimte achteraan 50mm groter dan bij de vorige Focus. De schouderruimte groeide met bijna 60mm. En bij de break kan er dankzij die simpelere ophanging (die minder plaats inneemt) meer in. De hoogte van het koffercompartiment nam 43mm toe. Stapel je alles vol tot aan de voorzetels dan kan er 1.650l in.



Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm) Luggage capacity (l) 5-door 4378 1825

(w/o mirrors) 1454 1354 Wagon 4668 1825

(w/o mirrors) 1481 (with roofrails) 1653

En onder de kap?

Gekende motoren! Naar de hand van de opeens veel talrijkere benzinerijder dingt Ford met liefst 5 vermogensversies. De 1.0 driecilinder is er met 85, 100 en 125pk. En de grotere 1,5l is beschikbaar met 150 of 182pk. De zuinigste benzine hoort niet meer dan 107g/CO2/km in de lucht te blazen.

De diesel is natuurlijk niet helemaal verbannen. Een 1,5l is verkrijgbaar met 95 of 120pk maar een identiek koppel van 300Nm. En zoals bekend stoten die nog minder CO2 uit. Vanaf 91g/km. ER is ook nog een 2-liter die 150pk en 370Nm in de schaal werpt.

Hoe rijdt hij?

Dat weten we je deze zomer te vertellen. Dan serveert auto55.be je de eerste rijtest.