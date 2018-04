Oh nee, er is een tekort aan Alcantara

Door: BV

Het voelt een beetje aan als omgekeerd leer. Maar het gaat wel degelijk over een artificieel product. We hebben het over het daim-achtige zacht aanvoelende artificiële product dat vooral in de smaak valt bij de fabrikanten van sportieve auto’s. Maar er is een probleem. Alcantara, de Italiaanse onderneming die als enige instaat voor de productie van het materiaal dat we onder dezelfde naam kennen, kan de stijgende vraag niet bijhouden. Het bedrijf moet meer dan 20% van z’n nieuwe klanten weigeren.

Verdubbeling productie

Alcantara werd opgericht in 1972. De onderneming heeft inmiddels een jaarlijkse omzet van bijna € 200 miljoen. Alleen al uit de autosector stijgt de vraag ernaar jaarlijks met 15%. De Italianen plannen nu een monsterinvestering van € 300 miljoen. Die moet het bedrijf in staat stellen om de productie de komende vijf jaar te verdubbelen.