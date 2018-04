Autodelen botst tegen eerste moeilijkheden aan

Door: BV

Je wordt tegenwoordig om de oren geslagen met de deeleconomie. In de autosector is het niet anders. In plaats van een auto te bezitten zal ten minste een deel van de mensen in de toekomst auto’s delen. Via een app. Een trendy manier van zeggen dat je ze zal huren. Elke keer je ze gebruikt zal je je portefeuille, eveneens virtueel, open mogen trekken. Maar anderzijds zal het je niets kosten wanneer je ze niet nodig hebt. Er zijn private initiatieven naast een hoop investeringen uit de autosector zelf. De merken willen de boot niet missen.

Nadelen

In ons land zijn al een aantal autodeeldiensten actief. Cambio, Drivy of Poppy bijvoorbeeld. Die laatste is één van de grootste recente initiatieven. Ondersteund door VW-importeur D’Ieteren lieten ze vanaf eind vorig jaar meer dan 300 auto’s los in Antwerpen.

Maar de voertuigen van Poppy zijn inmiddels al bij twee zware ongelukken betrokken. Telkens met een total loss tot gevolg. Dat meldt de krant De Tijd vandaag. Bovendien zijn het ongelukken die plaatsvonden in bedenkelijke omstandigheden met jonge gebruikers.

Daaruit moet nu al af te leiden zijn dat een autodeeldienst gevoeliger is voor misbruiken dan een auto die iemands eigendom is. Los van baldadig rijgedrag of een gebrek aan netheid. De verschillende autodeelservices constateren dat jonge bestuurders, onervaren bestuurders of zelfs bestuurders die bijvoorbeeld niet langer verzekerd kunnen worden, uitwijken naar de dienstverlening.

Aanpassingen nu al nodig

Bij Poppy worden de voorwaarden inmiddels aangepast. Het bedrag van de verzekeringsfranchise wordt gevoelig verhoogd en een bestuurder moet nu minsten 24 in plaats van 6 maanden rijervaring hebben. Dat betekent dus dat jongeren - waarvan bij uitstek wordt verwacht dat zij de deeleconomie in de armen zullen sluiten - de eerste twee jaren zullen moeten rijden met een auto die… iemands eigendom is.