Volkswagen-baas plots op de schopstoel

Door: BV

Matthias Müller kreeg in volle dieselschandaal een veldpromotie: van topman bij Porsche naar topman bij de gehele VW-Group. De positie van Martin Winterkorn aan het hoofd van de grootste autoproducent ter wereld was door het in alle hevigheid uitbreken van het dieselschandaal immers opeens onhoudbaar geworden. En nu lijkt het erop dat Müller z’n hoofd ook zal rollen.

Wie wordt de nieuwe baas

Volkswagen stuurde een vage persmededeling de wereld in waarin wordt gesproken over nieuwe ontwikkelingen in de raad van bestuur, mogelijks al tegen het einde van deze week. Het contract van Matthias Müller loopt nog tot 2020, maar uit de hoek van raad van toezicht, één van de twee machtigste bestuursorganen bij VW, werd naar persagentschap Reuters gelekt dat de topman open zou staan voor ‘verandering’. Gaat hij weg dan is het met een aardig pakket. Misschien zelfs de grootste ophoepelpremie ooit (later meer daarover).

De positie van Müller staat al enige tijd onder druk. Er kwam smet op zijn Porsche-blazoen toen bleek dat ook dieselmodellen van het sportwagenmerk sjoemelsoftware aan boord hadden. Daarnaast groeide frustratie bij de topman. Van hem is bekend dat hij vindt dat het grote, logge VW-apparaat onvoldoende snel de nieuwe bedrijfscultuur adopteert.

Het meeste geld staat op Herbert Diess. Hij zetelde in de raad van bestuur van BMW van 2007 tot 2014 en kwam daarna aan het hoofd van het merk Volkswagen. De 59-jarige Duitser kwam pas bij VW aan de bak toen het dieselschandaal al uitgebroken was en is in die smakeloze zaak alvast vrij van verdenking.