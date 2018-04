Is de meest uitgeklede Toyota Land Cruiser de beste van allemaal?

Door: BV

Toyota introduceerde de jongste variant van de Land-Cruiser vorig jaar. En hoewel die met al z’n toeters en bellen natuurlijk ideaal is om kleine autootjes te intimideren tijdens de school-run, halen echte terreinvreters hun neus op van al die opsmuk. Het is allemaal te delicaat. Maar treurt niet meer: Toyota heeft een oplossing. Je moet er alleen om naar Engeland. Smeek je lang genoeg bij de dealer daar, dan kan die wellicht wel een exemplaar met het stuur aan de juiste kant bestellen.

Speciale chassisbalken

Onder de kap zit de 175pk sterke 2,8l dieselcentrale van het merk. Altijd in combinatie met een handbediende zesbak, een limited-slip middendifferentieel en natuurlijk is ook de reductiebak met terreinoverbrenging van de partij. Veel meer is echter niet. Zelfs de sierlijsten in het dashboard gooide Toyota buiten. Ruim 20cm bodemvrijheid moet helpen bij het ploeteren. Maar de Japanners wijzen ook op de speciaal ontwikkelde dwarsbalken van het chassis. Die zijn zo vormgegeven dat ze niet tegen hindernissen blijven hangen.

Omdat het om bestelwagenversies gaat, kan er maar twee man aan boord. Maar wie er een expeditievoertuig van wil maken heeft wel meteen de perfecte basis.