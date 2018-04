Matthias Müller buiten bij VW voor € 3.600… per dag

Door: BV

Het heeft er alle schijn van dat Matthias Müller, die in volle dieselcrisis het roer van Volkswagen overnam van Martin Winterkorn, vrijdag z’n biezen mag pakken. De beheersraad van VW, die samengesteld is uit oude krokodillen (de jongste is 59), lijkt de beslissing al te hebben genomen. Müller leidde VW wel zonder al te veel kleerscheuren door bovenstaand schandaal, dat de groep net zo makkelijk kopje onder kon duwen, maar dat volstaat niet.

Geen medelijden

Müller z’n contract liep nog tot 2020. Een goed betaalde functie overigens. Vorig jaar ging hij naar huis met meer dan € 10 miljoen. Uit communicatie van VW mag blijken dat de huidige topman wel wil meewerken aan z’n vertrek. In de Duitse pers is vandaag te lezen dat hij in ruil daarvoor van een riante opslagvergoeding zal kunnen profiteren. De grootste autogroep ter wereld zou hem eenvoudigweg doorbetalen. In totaal casht de man daardoor nog eens € 30 miljoen. Goed genoeg om, zo becijferde Bild Zeitung, elke dag € 3.600 rente te incasseren. En dan hoeft hij nog niet eens aan het kapitaal te zitten. Naar alle waarschijnlijkheid wordt hij opgevolgd door Herbert Diess, de bezieler van de toekomstige lijn elektrische auto's van VW.