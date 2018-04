Airbus wil hotel in laadruim vliegtuigen

Door: BV

Luchtvaartmaatschappijen zijn altijd op zoek naar manieren om de winst te maximaliseren. Meestal wil dat zeggen dat er meer passagiers op minder oppervlakte gepropt worden en dat ze je laten bedelen om een plastic bekertje bronwater. Vliegtuigbouwer Airbus denkt voor de verandering even in een andere richting. Blijkbaar wordt het laadruim van vliegtuigen niet altijd optimaal benut. Modules die daarin passen, moeten mensen die graag wat extra spenderen aan leefruimte een oplossing bieden. Zolang ze niet naar buiten willen kijken, natuurlijk. Want ramen zijn daar niet.

Hotel in de lucht

Bekijk het gerust even als een hotel in de lucht. Met comfortabele slaapruimte, een lounge en - mogelijks, maar wellicht niet - zelfs een kinderhoek of cinemazaal. Niet meer gezien sinds het de elitaire lange-afstandvliegtuigen uit het interbellum (foto onder).

Airbus wil in de eerste plaats ruimte maximaliseren in de A330 en A350 XWB. Het design en de uitvoering is in handen van Zodiac Aerospace dat zich nu reeds specialiseert in slaapruimte voor cabinepersoneel. Of er überhaupt interesse is van vliegtuigmaatschappijen is niet duidelijk.