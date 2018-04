Van Hool bouwt voortaan bussen in Amerika

Door: BV

De Belgische busbouwer Van Hool bouwt een nieuwe busfabriek in de Amerikaanse staat Tennessee. Het eerste kwartaal van 2020 moet die operationeel zijn. Ze zal 600 medewerkers tellen en jaarlijks zo'n 400 bussen voor de Noord-Amerikaanse markt van het openbaar vervoer. De eerstesteenlegging van de nieuwe vestiging vindt plaats op het einde van de zomer dit jaar. Het gaat om de grootste investering in de meer dan zeventigjarige geschiedenis van het bedrijf.

Van Hool heeft wereldwijd 4.450 medewerkers in dienst. Het gros daarvan in de fabrieken in Koningshooikt (België) en Skopje (Macedonië). In eigen land heeft Van Hool op dit ogenblik overigens meer dan 200 vacatures.

Belangrijke afzetmarkt

De afgelopen dertig jaar leverde Van Hool meer dan 10.000 voertuigen in Noord-Amerika. Wil het bedrijf er echter ook voertuigen voor de publieke sector leveren, dan is het verplicht om die ter plaatse te produceren. De "Buy America"-richtlijn (in voege sinds 1982) verplicht openbare besturen immers om voertuigen te kopen die 70% onderdelen van Amerikaanse leveranciers en 100% Amerikaans staal bevatten. Ze moeten bovendien in de VS gebouwd zijn.