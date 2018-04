MAN eTGE bestelt elektrisch

Door: BV

MAN maakt bussen en vrachtwagens. En sinds enige tijd verpatst Volkswagen ook z’n bestellers onder dat label. Ze zijn identiek aan de utilitaire voertuigen van VW op wat badges na. Bij de Duitsers staat sinds kort een e-Crafter in de catalogus en die elektrische technologie wordt nu ook onder het andere label gestoken.

Gekende specs

De specificaties zijn dus grotendeels gekend. De grote besteller wordt aangedreven door een elektrische centrale die 100 kW (134pk) en 290Nm opwekt. Aan een normaal stopcontact moet je 9 uur laden (45min snellader is goed voor 80% capaciteit) en de Duitsers laten in het midden hoever je ermee geraakt. Niet ver, denken we dan. Want de MAN eTGE wordt bestempeld als een voertuig voor gebruik in de stad. Harder dan 90km/u kan hij ook niet. Er wordt wel gezegd dat je niet meer dan 15% van de capaciteit kwijt raakt na 10 jaar en 2.000 laadcycli. België is één van een handvol Europese landen waar de MAN op de markt komt.