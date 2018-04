Bell & Ross toont Renault F1 hoe laat het is

Door: BV

Dat automerken al te graag de handen in elkaar slaan met horlogemakers, is geweten. Maar de beste polsjuwelen voor autoliefhebbers vind je eigenlijk wanneer ze dat niét doen (kijk hier voor 10 van de beste voorbeelden). Niet dat dat ze zal tegenhouden, natuurlijk. Bell & Ross kleedt voor de gelegenheid 3 verschillende modellen in de kleuren van het Renault F1-Team. De duurste maakt je meteen € 165.000 armer.

Goede investering?

Helemaal bovenaan het gamma komt de BR-X1 Tourbillon waarop je rondetijden kan meten. Een circuitspeeltje heb je weliswaar al voor veel minder dan € 165.000 maar je kan er donder op zeggen dat B&R niét mikt op mensen die zich in het weekend gaan amuseren met een occasie Renault Clio RS.

Flink wat lager op de ladder staat de BR-X1 chronograaf. Net zo druk en alweer met de nodige kleurtoetsen, maar een pak betaalbaarder want ‘slechts’ € 18.900. Overigens wel met meer juwelen in het mechanisme (56) dan de dure vlegel hierboven (35).

En dan is er nog de BR 03-94, herkenbaar aan de wijzerplaat in carbon. Die is slechts € 5.900 duur. De kast is steevast uitgevoerd in titanium en je hebt een rubberen bandje. De twee BR-X1 zijn 45mm groot terwijl de 03-94 zich met een diameter van 42mm een tikkeltje meer bescheiden opstelt.

Wie wel eens vaker horlogewebsites afschuimt, weet wellicht dat uitspattingen aan de pols waar een automerk mee te maken heeft, niet altijd even goed hun waarde houden. Kopen dus omdat je ze mooi vindt, niet omdat je er later nog heel wat voor wil krijgen.