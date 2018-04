Koop de F1 van Senna

Door: BV

Praktisch zijn éénzitters niet, maar ze zijn wel al ruim een eeuw het nec plus ultra in de autosector. Machines met slechts één doel: snelheid. Eén van de meest iconische uit recente decennia gaat op 11 mei in Monaco onder de hamer. De legendarische Ayrton Senna stuurde deze McLaren ‘chassis 6’ naar de overwinning… ook al in Monaco.

Motor inbegrepen

F1-bolides gaan wel eens vaker onder de hamer. En meestal is het motorcompartiment dan leeg. Maar deze McLaren heeft z’n door Ford-Cosworth geprepareerde V8 nog aan boord. En blijkbaar werkt die 25 jaar later nog steeds.

Hoeveel spaarvarkens moet je slachten?

Veilinghuis Bonhams heeft nog geen schatting bekend gemaakt. Maar je mag rekenen op minimaal € 5 miljoen. In deze categorie van voertuigen is dat eigenlijk nog een koopje De Mercedes-Benz W196 (1954) van Juan Manuel Fangio wisselde in 2013 op een veiling in het Britse Goodwood van eigenaar in ruil voor € 22,7 miljoen.