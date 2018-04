Slechte tv-test leidde tot Range Rover dieselrecords

Door: BV

De eerste Range Rover is een monumentale auto. Het was de eerste luxe-SUV ter wereld. Luxe betekende toen nog wel wat anders en van SUV had nog niemand gehoord wat de impact van het product alleen maar onderlijnt. Capabel én comfortabel was de tovercombinatie. Vooral wanneer de 3,5l V8 - een blok dat aan de basis afkomstig was van het Amerikaanse Buick - werd gestipuleerd.

Rotdiesel

In 1986 volstond die achtcilinder echter niet. Er was nood aan een meer bescheiden, zuiniger krachtcentrale. Onder meer voor markten met een streng belastingregime. Daarvoor viel de keuze op een 2,4l dieselmotor van de Italiaanse motorenbouwer VM. Die was minder verfijnd en dat was de presentator van het toenmalige Top Gear niet ontgaan. Die sabelde het dieselmodel neer. Er waren wat excuses van Land Rover (het ging nog om een preseriemodel, het was onvoldoende nagekenen, dat soort van zaken) maar daar hadden niet zo veel mensen oren naar.

Terugvechten

Bij Land Rover zag men het met lede ogen aan, tot iemand op het idee kwam om met een geprepareerde Range Rover een hele reeks dieselrecords te vestigen. Een idee waar medewerkers in hun vrije tijd mee aan de slag gingen. Het leverde twee recordvoertuigen op. Voorzien van twee snelvuldoppen aan de kofferklep, snelsluitingen voor de motorkap, een rolkooi en alleen een bestuurderszetel. Land Rover vestigde er uiteindelijk 27 records mee over korte en lange afstand.

In Engeland werd de Range Rover diesel geen succes. In de andere Europese landen verkocht hij wel goed.