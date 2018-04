Elon Musk: Tesla eind dit jaar winstgevend

Door: BV

Het is geen geheim dat Tesla het de jongste tijd moeilijk heeft. Dat heeft vooral te maken met de problematische opstart van de productie van de compacte Model 3. Daarvan weet Tesla er sinds kort 2.000 per week te bouwen. Beter dan het druppelsgewijze tempo voorheen, maar nog steeds ver van de geprojecteerde 5.000 stuks.

Meer geld?

Bovenstaande problemen leidden tot speculatie over een nieuwe kapitaalronde bij het merk. En die wil Elon Musk liever in de kiem smoren. Volgens berekeningen van The Economist zou het bedrijf dit jaar nog nood hebben aan $ 2,5 tot $ 3 miljard extra. De topman reageerde zelf via Twitter met de uitspraak dat Tesla tijdens de tweede jaarhelft winstgevend zou zijn en een positieve cashflow verwacht. Dat wil zeggen dat er geen nood is voor extra geld.

Het aandeel van Tesla noteerde eerder deze week al 10% hoger na hoopgevende productieresultaten. De tweet van Musk deed er nog eens 1,8% bij.