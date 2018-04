Tesla Model 3-productie ligt weer stil

Door: BV

Tesla heeft de productie van de compacte Model 3 in z’n fabriek in het Californische Fremont onderbroken. Wellicht duurt de productiestop een dag of vier.

Productieproblemen

De maatregel is noodzakelijk om de aanhoudende productieproblemen met het model aan te pakken. De fabrikant van elektrische voertuigen hinkt ver achterop het geprojecteerde volume voor het model.

Onderbrekingen zijn niet uitzonderlijk wanneer een fabrikant de productie van een model verder verfijnt. Tesla-baas Elon Musk tweette enkele dagen geleden nog dat de “beslissing om de assemblage van het model zo veel mogelijk te automatiseren een fout bleek”.