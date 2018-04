Is dit de nieuwe Mercedes A-Klasse sedan?

Door: BV

De Mercedes-fabriek in Hongarije bouwt nu al de nieuwe A-Klasse hatchback. Die laat de Duitse fabrikant rond deze tijd los op het grote publiek. Maar bij de eerste officiële beelden zitten ook plaatjes van het productieproces. En daarvan is het internet inmiddels zeker: het gaat om het eerste beeldmateriaal van de A-Klasse sedan (impressie hier). Die debuteert volgende week in China, waar hij naar verwachting het meeste succes zal kennen.

Geen CLA?

De fabriek in Kecskemét in Hongarije bouwt niet alleen de A- en B-Klasse, maar ook de CLA en CLA Shooting Brake. Maar mensen die zich uitgebreid bezig hielden met de analyse van de beelden menen dat de uitsparing voor de lichtunits niét die van de CLA is. En bijgevolg moet het wel dat van de A-Klasse sedan zijn. Over een week weten we het zeker.