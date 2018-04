Porsche 911 GT3 RS doet de Ring in 6:56,4

Door: BV

De Porsche 911 GT3 RS werd bij een recente facelift iets krachtiger. Niet genoeg om de rondetijd op de legendarische Nordschleife van de Nürburgring te verbeteren met 24 seconden. En toch is dat wat Porsche-fabrieksrijder Kévin Estre op 14 april jongstleden deed. Op 6 minuten 56 seconden en vier tienden was het verleden tijd. Het lijstje met de tien snelste productiewagens ooit op de Nürburgring zal dus aangepast moeten worden.

Ideale omstandigheden

De omstandigheden waren dan ook ideaal. Natuurlijk kent Estre de 911 GT3 RS als z’n broekzak. Hij rijdt in het WEC met een 911 RSR voor het merk. Bovendien was de buitentemperatuur een graad of veertien en de bandentemperatuur bij aanvang 18 graden. Beter kan je het niet krijgen.

Nieuwe banden

Onder de opgefriste GT3 RS zit voortaan een nieuwe Michelin: de Pilot Sport Cup 2 R. Vooraan is de maat daarvan 265/35ZR20 en achter zelfs 325/30ZR21. Stilletjes zijn ze ontworpen met het oog op trackdays, maar plakken aan de normale straten doen ze ook.