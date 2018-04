Topman Porsche in de cel

Door: BV

Op commercieel vlak heeft de Volkswagen-groep de gevolgen van het diesel-uitstootschandaal erg snel verteerd. In de VS staan nog wel honderdduizenden auto’s op gigantische woestijnparkings, maar een gevaar voor het voortbestaan van de onderneming zijn die niet. De juridische molen maalt echter een stuk langzamer. Het zal nog jaren duren eer op dat vlak een punt achter het verhaal gezet kan worden.

Directeur ontwikkeling in de cel

Afgelopen week werd in Jörg Kerner, die bij Porsche de eenheid leidt die het aandrijfgeheel ontwikkelt, door de politie opgepakt. En omdat de overheid oordeelt dat hij er misschien vandoor gaat, blijft hij in de cel. Hij wordt ervan verdacht op de hoogte te zijn geweest van het bestaan van sjoemelsoftware, mogelijks zelf van die mee te hebben geschreven. Voor Kerner in oktober 2011 naar Porsche verhuisde, was hij immers in dienst bij Audi. Daar was hij verantwoordelijk voor de “elektronica van motor en transmissie en de sturing (software) ervan”.

Audi ontwikkelde in die periode de 3-liter V6 TDI-centrale die z’n weg onder meer vond naar de VW Touareg, Porsche Cayenne en Audi Q7 en waarvan achteraf werd geoordeeld dat die voorzien was van software die emissietests herkende.

De kop van Matthias Müller

Het uitdijen van het juridische onderzoek naar de rangen van Porsche speelde wellicht ook het rol bij het ontslag van Matthias Müller aan het hoofd van de ganse VW-Group. Hij was immers ook afkomstig van Porsche. Herbert Diess werd als vervanger aangeduid. Die staat boven elke verdenking want hij kwam pas naar VW toen het dieselschandaal reeds was uitgebroken.