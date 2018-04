Land-Rover gaat kleiner

Door: BV

Vanaf 2021 komt Land Rover met een reeks kleinere modellen op de markt. Dat hebben de Britse media bij het bedrijf weten te ontfutselen.

Baby-SUV

Land-Rover wil als terreinwagenspecialist optimaal profiteren van de heersende SUV-hype. Het vulde reeds heel wat hiaten in z’n bestaande gamma op. Het jongste decennium lanceerde het onder meer de Range Rover Evoque, Range Rover Evoque Convertible en Range Rover Velar, naast de F-Pace en E-Pace bij zustermerk Jaguar.

Nu richt het z’n blik op kleinere segmenten. In 2021 moet een eerste SUV met een lengte van amper 4,2m het levenslicht zien. Land-Rover zou zich daarvoor inspireren op de eerste generatie Freelander (foto) die in 1997 op de markt kwam. Dat model is in het gamma bij een laatste generatiewissel vervangen door de Discovery Sport, maar nu lijkt niet uitgesloten dat zelfs de naam terugkomt.

Ook kleine Defender?

De toplui bij het merk denken na over niet één, maar drie compacte modellen. Eentje voor de luxueuze Range Rover-reeks, de hierboven reeds aangehaalde Land-Rover die vooral functioneel moet zijn en tenslotte nog een stoere mini-Defender. Of ze het ook allemaal zullen halen, is nog koffiedik kijken.