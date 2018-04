Getest: Mercedes-Benz MBUX infotainment

Door: BV

Het lijkt wel alsof Mercedes bij de lancering van de jongste generatie A-Klasse (waarvan je binnenkort het verslag op auto55.be ontdekt) aan een goocheltruc bezig is. Kijk naar één hand en let niet op wat de andere doet. Het opvallende object waar de Duitsers graag alle aandacht op vestigen is het nieuwe infotainmentsysteem van het bedrijf. Niet langer Comand, maar MBUX. Een lettercombinatie waar je Mercedes-Benz User Experience achter moet zoeken. En omdat we bij de nakende test van de A ook nog aandacht willen besteden aan andere cruciale zaken, zetten we hier al even onze tanden in de belangrijkste functies van dat nieuwe technologische wonder.

Twee schermen

De eerste observatie is een eenvoudige: hoewel de Duitsers standaard een geheel digitaal dashboard voorzien, moet je nog flink in de buidel tasten om te kunnen profiteren van alle snufjes. Grotere schermen, een head-up-display (hoge resolutie, kleur), een camerasysteem rondom, een groot touchpad op de middenconsole en stemherkenning zijn enkele van de grootste stappen.

Praatvaar

Al twee decennia lang probeert de autosector klanten te overtuigen van het nut van stemherkenning. En al net zo lang werkt dat systeem voor geen meter. MBUX werd slimmer, want het stuurt als het kan je stem voor analyse naar een centrale server. Precies zoals Alexa of Siri werken. En het kan nu ook context herkennen. Zeg bijvoorbeeld dat je het koud hebt en de temperatuur gaat omhoog. Zeg dat je het zonnegordijn dicht wil, en je Mercedes zal het sluiten. En je kan ook weer navigatie-instructies ingeven. De eerste twee - eenvoudige testjes - doorstond MBUX met glans. Maar daarvoor heb je ook knopjes binnen handbereik zitten. Navigeren is echter nog steeds een even hopeloze taak als het tevoren was. Een kwartier hebben we geprobeerd een adres te dicteren zonder enerlei vooruitgang. Als we dan in frustratie opperden, Mercedes je bent ****, kwam er wel een antwoord: “okay, i can’t deny that hurt”. Kijk, ze verstaat het dus wel, alleen niet wanneer het ertoe doet. Mercedes beweert dat je het systeem dingen kan aanleren. Samen met je auto naar de les. Wie heeft daar tijd voor?

Augmented reality

De instructies van het navigatiesysteem kan je bekijken in de head-up-display. Of in de plaats van één van de ronde gedigitaliseerde tellers. Of in breedbeeldformaat in de plaats van de tellers. En natuurlijk ook gewoon in het midden, waar het z’n traditionele stek inneemt. Heel wat van die zaken kunnen trouwens tegelijkertijd. Onnodig, vanzelfsprekend, maar je kan niet claimen dat je het niet naar je hand kan zetten.

Een nieuw navigatiesnufje is de augmented reality. Daarbij worden instructies in 3D bovenop het camerabeeld voor je gekleefd. Dat zou de bestuurder duidelijker maken wanneer en waar hij een straat in moet slaan. Een stelling die we geneigd zijn te onderschrijven. Ze laveert evenwel niet om de reeds bestaande beperking van de GPS-systemen heen. Wanneer het systeem je een onbestaande straat probeert in te laten slaan (wat effectief voorviel), brengt dit natuurlijk geen soelaas. Ook augmented reality is maar zo goed als de kaarten zijn.

Vingergevoelig

Je hebt tenminste drie manieren om MBUX te bedienen: met je duimen aan het stuur, met je wijsvinger op het centrale aanraakdisplay of met je hand in de middenconcolse. Ja precies: we tellen de stemaansturing niet eens mee. De eerste twee zijn meer dan behoorlijk intuïtief. Daar hoef je wellicht niet lang op te studeren. De conventionele bediening met knoppen in de middentunnel evenmin. Maar daar kan je ook een touchpad voor aanstippen uit de lijst met extra’s. Niet doen. Een auto leent zich nu eenmaal niet voor handelingen die zo veel finesse vergen. Beweging, weet je wel. En letters of cijfers tekenen… dat werkt niet bij Audi of BMW. Hier evenmin.

What a beauty

Er is naar de mening van deze redactie helemaal niets mis met een traditionele wijzerplaat. Integendeel - we vinden het vaak charmant. En niet zelden draagt de digitalisering weinig bij. Dat gezegd zijnde - er moet erkent worden dat de MBUX-topversies, voorzien van twee ruim 10” grote schermen met hoge resolutie pareltjes zijn. Op vlak van weergave, ontspiegeling, resolutie, snelheid en helderheid. En net zo veel lof voor de bijzonder stijlvolle graphics en beperkte animaties die net voldoende naar je hand te zetten zijn.

Het lijkt er ook op dat MBUX wat minder snel zal verouderen dan systemen uit het verleden. De Duitsers zullen de software immers ‘over the air’ updaten. Met alle voordelen (nieuwe functies) en nadelen (misschien verandert er iets waar je niet zo gelukkig mee bent) van dien. Tesla doet dat natuurlijk al jaren, maar Mercedes is de eerste traditionele autobouwer die deze voor de hand liggende stap zet.