Toyota Supra heeft BMW-motor

Door: BV

Voor modeljaar 2019 staat een nieuwe Toyota Supra op het programma. Een auto die, zo is inmiddels veelvuldig verkondigd, samen met de nieuwe BMW Z4 ontwikkeld wordt. Maar dat gemeenschappelijke aspect kan zich beperken tot het onderstel of veel verder gaan. Het is het tweede. De Japanse autobouwer heeft immers te kennen gegeven dat ook de aandrijflijn bij de Duitse partner van het schab komt.

Verklede BMW Z4

BMW gaf eerder al te verstaan dat de Z4 met een breed aanbod aan motoren te koop zou zijn. Van eerder makke viercilinders tot potige zescilinders. Zo was het bij z’n voorganger ook al. Of Toyota het ganse is vooralsnog niet duidelijk. Maar dat er één dubbel geblazen zes-in-lijn van BMW Toyota op de kofferklep krijgt, is nu al duidelijk. Daarvoor wordt, maar dat is nog speculatief, het cijfer van 450pk geopperd.

Toyota gunde al een eerste blik op de nieuwe Supra met de Gazoo Racing Supra Concept. Zowel de Japanner als de Duitser zullen in Oostenrijk bij Magna Steyr van de band lopen vanaf de eerste helft van 2019.