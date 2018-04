Mitsubishi Lancer komt terug als suffe SUV

Door: BV

Mitsubishi is zo’n bedrijf dat het tijdens de jaren tachtig en negentig helemaal voor mekaar had. Een ruim gamma, een goed dealernet, vooruitstrevende producten, een succesvol motorsportprogramma… en het toen helemaal verknoeide.

Slop

Sinds vorig jaar maakt het deel uit van de Renault-Nissan-alliantie. De Fransen moeten er de boel uit het slop gaan halen. Hoe ze dat gaan doen is duidelijk: bestaande technologie en platformen voorzien van een Mitsubishi-koets en er daar zo veel mogelijk van aan de man brengen. Heilige huisjes zijn er niet.

Eclipse Cross

Mitsubishi zelf bewees reeds herhaaldelijk dat het graag met namen goochelt. Het noemde een recente cross-over zowaar Eclipse. Ooit was dat een sportauto met voldoende faam om opgevoerd te worden in The Fast and The Furious. De Lancer is nog zo’n naam met waarde. Altijd een betrouwbare en functionele gezins-vierdeurs geweest met versies die potig genoeg waren om je hele familie de stuipen op het lijf te jagen.

De Lancer komt terug, zo klinkt het nu. Maar niet als een sedan en al helemaal niet als eentje met wat prestatiepotentieel. Lancer komt op de kofferklep van een nieuwe SUV van het model. Wellicht een verklede Nissan Qashqai. De huidige Lancer (ja, die staat nog altijd in de catalogus) gaat wellicht deze zomer uit productie.