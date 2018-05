Dé autotrend van de jaren twintig: boat tail

Door: BV

Tegenwoordig is het de bedoeling dat elke auto eruit ziet alsof je ermee door een rivier kan waden, modder kan doorploeteren en een berg kan beklimmen. De SUV is de jongste modegril. Maar wie een kleine eeuw geleden hip wou zijn deed dat met een boat tail. Laag, snel en met een achterkant die eruit zag als de voorkant van een boot. Drijven deed hij net zo goed als een hedendaagse SUV de Sahara kan doorkruisen.

Mercedes-Benz

Een eeuw geleden was je pas echt trendy wanneer je een lange, krachtige auto had die eruit zag als een achterwaarts varende boot. En deze Mercedes-Benz Barker Tourer uit 1929 (gebaseerd op een Mercedes S-Type uit 1927) is één van de fijnste voorbeelden die je kan vinden. Oorspronkelijk besteld door een gefortuneerde Brit, maar inmiddels in handen van een Amerikaanse verzamelaar. Het jongste decennium werd de auto in z’n oude glorie hersteld. Hij viel prompt in de prijzen op prestigieuze het Concours D’Elegance in Pebble Beach. Er zijn nog altijd liefhebbers van de bootstaart.