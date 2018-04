VW droomt van historische prestatie op Pikes Peak

Door: BV

Het is drie decennia geleden dat Volkswagen nog eens aan de startlijn van de Pikes Peak heuvelklim in het Amerikaanse Colorado. 20 kilometer lang, 156 bochten en hij begint al op een hoogte van 1.440m om door te gaan tot 4.300m. Destijds was VW niet zo succesvol, maar de Duitsers barsten weer van de ambitie.

Elektroracer

Volkswagen wil over de ganse afstand niet langer doen dan 8:57,118 minuten. Dan breekt het het record dat coureur Rhys Millen twee jaar geleden neerzette in de relevante categorie. Dat deed de man met een elektroracer en de Duitsers kiezen ook voor dat recept. De VW ID R Pikes Peak wekt 680pk en 650Nm op en is niet meer dan 1,1 ton zwaar. Daarmee zit hij al in 2,25 tellen aan 100km/u. Een F1- of Formule E-bolide houdt dat niet bij.

Romain Dumas

Het is de Fransman Romain Dumas die de zwaar bevleugelde racer (visueel dan, want hij is bijna geheel vervaardigd in lichtgewicht carbon) op 24 juni zal besturen. Hij moet meteen ook helpen om het blazoen van VW in de VS op te poetsen.