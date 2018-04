Hyundai i20 kon nog beter

Door: BV

Hyundai lanceerde de i20 in 2014 (test hier). En het moet behoorlijk tevreden zijn met de prestaties van het compacte model. De nu aangekondigde facelift heeft immers weinig om het lijf.

Een grille zonder sierlijst, bijgepunte mistlampbehuizingen met kleinere en rondere mistpitten en een iets ander verloop van de voorbumper; dat is het wel aan de voorzijde. Geen opgefriste koplampen dus, terwijl je dat meestal wel terugvindt. Aan de achterzijde wel hertekende lichtunits en zelfs een compleet nieuw ontworpen achterbumper. Ook de achterklep is nieuw en huisvest voortaan de nummerplaat. Verse wieldesigns maken de lijst esthetische ingrepen compleet.

Vernieuwde middenconsole

In het interieur is de vernieuwde middenconsole het grootste nieuws. Daar vind je – bij de duurdere uitvoeringen – een 7” aanraakgevoelig scherm. Het systeem kan overweg met Apple Carplay en Android Auto. Op veiligheidsvlak gaat de i20 erop vooruit dankzij systemen als een rijstrookassistent en vermoeidheidsherkenning.

Nu met 7-trapsautomaat

Motorisch verandert er niets. Dat betekent dat op het palet nog altijd een eenliter driecilinderturbo prijkt met 100 of 120pk en een atmosferische 1.2 liter, goed voor 75 of 84pk. Een handbak is standaard en een automaat voortaan optioneel. Het gaat om een 7-traps met dubbele koppeling, al is die te combineren met de lichtste 1.0 T-GDI