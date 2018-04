Ford Fiësta wordt mini-besteller

Door: BV

Er zijn natuurlijk piepkleine bestelwagentjes. Genre Peugeot Bipper. Maar je kan in de plaats daarvan ook gewoon kiezen voor een bestelwagenversie van een stadsauto. De Opel Corsa Van bijvoorbeeld. Of deze nieuwe Fiësta Van.

Capaciteit

Er past ongeveer een kubieke meter goederen in (maar geen europalet natuurlijk), de laadvloer is 1,3m lang en je kan tot ongeveer 500kg laden. De laadvloer is afgewerkt met rubber en bevestigingshaken en een afscheiding in gaas is standaard;

Onder de kap kan je kiezen tussen benzines met 85 of 125pk en diesels met 85 of 120pk. In geen geval zullen die zo netjes aangekleed zijn als het exemplaar op de foto’s, maar het kàn wel.