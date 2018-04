Nissan maakt potvis: Venucia X

Door: BV

In China mogen automerken nog steeds enkel actief zijn wanneer ze dat samen doen met een lokale partner. Nissan begon zo samen met Dongfeng het merk Venucia. Dat produceert al enkele weinig noemenswaardige cross-overs voor de lokale markt. En op het Autosalon van Peking trekt het merk de aandacht met deze Concept X.

Weinig nieuws

Over de concept is weinig nieuws te melden, Nissan zegt er eigenlijk niets meer over. Er is zelfs geen foto van de achterzijde. Van deze Venucia Concept X kunnen we dus louter concluderen dat hij Range-Rover-achtige afmetingen heeft en een vormgeving die wat wegheeft van een potvis. Aandrijving? Geen flauw idee.