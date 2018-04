Jeep Grand Commander heeft 3 zetelrijen

Door: BV

Sinds Jeep in 2010 de Commander met pensioen stuurde, heeft het geen SUV met drie zetelrijen meer in het programma. Tot nu, want op het Autosalon in Shanghai stelt het een nieuwe zevenzitter voor. Die heet… Grand Commander.

Groot, maar…

De Grand Commander pakt uit een bijna 5cm grotere lengtemaat dan de Grand Cherokee. Maar hij staat op een bodemplaat met een wielbasis die 10cm korter is. En hij is ook een beetje smaller.

Onder de kap zit voorlopig maar één motor: een tweeliter viercilinder met turbo die 270pk opwekt, in combinatie met een negentrapsautomaat met twee- of vierwielaandrijving.

Vooral de aandrijflijn verraadt dat het hier om Chinese specificaties gaat. Of de Grand Commander ook elders in de wereld zal verkocht worden, is nog koffiedik kijken.