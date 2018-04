Audi roept 1,16 miljoen auto’s terug voor brandrisico

Door: BV

Audi roept wereldwijd 1,16 miljoen voertuigen terug die uitgerust zijn met een 2-liter viercilinder TFSI turbomotor op benzine. Daaronder de Audi A5 en Q5 van de modeljaren 2013-2017, Audi A4 en A4 Allroad (2013-2016), en Audi A6 (2012-2015). De elektrische koelvloeistofpomp in die voertuigen kan oververhitten of kortsluiten. Gebeurt dat, dan is brand niet uitgesloten.

Tweede keer

Het is de tweede keer dat Audi deze auto’s terugroept. Het merk probeerde het euvel, dat wordt veroorzaakt door vochtinsijpeling en het blokkeren van de pomp door troep in het koelcircuit, op te lossen met een software-update. Die hoorde te detecteren wanneer er een probleem was en de pomp uit te schakelen. Dat bracht weliswaar de ganse motor in gevaar, maar het stelde Audi wel in staat aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. De motoren waren toch niet meer gedekt door garantie.

Maar de software-oplossing werkt niet. En zo is Audi alsnog verplicht om de defecte pomp te vervangen. Eigenaars worden verwittigd.