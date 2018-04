Eén Megawatt voor DS X E-tense

Door: BV

Toonde DS - het hippe dochtermerk van Citroën - al eens geen E-Tense? Welja, in 2016 stond op het Autosalon van Genève een concept car met die naam te blinken. Helemaal elektrisch. Maar daar hebben de Chinezen niet zo veel van gezien. Daarom doen de Fransen het nog eens over, met deze DS X E-tense. Een concept voor een Supercar anno 2035.

Er is sprake van enige recyclage. Dat is het uiterlijk in elk geval aan te zien. En omdat alles nog erg theoretisch is, kan je er als automerk een flinke lap op geven wanneer het op specificaties aankomt. En dat doet DS ook. Eén Megawatt aan vermogen dichten ze het model toe. 1.360pk dus. Enkel in boost-modus, hoor. Normaliter blijft het beperkt tot ‘slechts’ 540pk.