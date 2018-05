Audi schrapt TT en A5 Cabrio, brengt A4 Cabrio terug

Door: BV

Audi plant geen opvolger meer voor zowel de TT Roadster (Cabrio) als de A5 Cabriolet. Beide modellen zullen vervangen worden door één opvolger die A4 Cabrio op de kofferklep krijgt. Dat kwamen de Duitse media te weten.

Te zwakke verkoop

Afgelopen jaar wist Audi in Europa niet meer dan 4.000 stuks van de TT Cabrio en 7.000 exemplaren van de A5 Cabrio te verkopen. Dat is onvoldoende om een investering in een nieuwe modellijn te verantwoorden. Maar de planners bij Audi denken dat ze met één model het gros van beide doelgroepen tevreden kunnen stellen. En daarom komt de A4 Cabrio terug.

What’s in a name?

Wie een beetje vertrouwd is met de technische structuur bij de Volkswagen-groep weet dat de A5 Cabrio technisch gezien eigenlijk een A4 Cabrio is. Het cijfer is een gevolg van een marketingbeslissing. Wat zal er dan veranderen bij de volgende generatie? Wel, heel wat. Want terwijl de A4 zijn MLB-onderstel (met motoren in lengterichting) behoudt, wil Audi de A4 Cabrio op het MQB-platform plaatsen. Een bodemplaat met dwars opgestelde motoren waarvan de TT, maar ook de Audi A3 (Cabrio incluis) gebruik van maakt.

Wat betekent dat exact

Dat betekent concreet dat de A4 Cabrio een andere, goedkoper te fabriceren, technische basis krijgt dan de andere A4-varianten. En je mag ervan uitgaan die besparing ten minste ten dele het prijskaartje zal beïnvloeden. Audi wil op die manier een concurrentieel voordeel halen ten aanzien van de BMW 4-Reeks Cabrio en Mercedes C-Klasse Cabrio. Wanneer de nieuwe Audi A4 Cabriolet verwacht wordt, is niet bekend.