Jaguar nekt de zescilinder

Door: BV

Jaguar voegt aan het gamma van z’n compacte sedan, de XE, een tweeliter viercilinder turbomotor toe die zo maar eventjes 300pk en 400Nm opwekt. Voldoende om de XE 300 Sport (want zo heet ie) naar 100km/u te stuwen in 5,4 tellen.

Weg met S

De snelste Jaguar XE in het gamma (de knotsgekke XE SV Project 8 niet meegerekend) doet het nog 1,2 tellen beter. Dat is de XE S, die een 3-liter V6 met compressor onder de kap heeft. 380 paarden rijk. Wil je die nog bij je in de stal zetten, dan doe je dat beter meteen. Jaguar offert die zescilinder op het altaar van de CO2-uitstoot. Tenminste, in Europa. De XE 300 Sport wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe topper, want officieel nieuws over de aanpassing is er nog niet. Het is niet het soort van nieuws dat doorgaans met veel bombarie wordt aangekondigd.

Dezelfde zescilindermotor zit ook in de grotere XF S. Ook die sneuvelt binnenkort. Buiten Europa blijft de zespitter tot nader order wel in het leveringsprogramma.