Hoe slecht is de Ford Powershift-automaat?

Door: BV

Ford introduceerde de Powershift-transmissie in 2010. Het was het noodzakelijke antwoord op de golf van automatische transmissies met dubbele koppeling die ook de concurrentie introduceerde. De technologie stond echter, zo moet uit de klachten blijken, niet op punt.

Recordboete in Australië

De Powershift-transmissie is verkrijgbaar op het gros van de Ford-modellen, waaronder versies van de Fiësta, Focus en Ecosport het grootste volume vertegenwoordigen. En hoewel de optionele aandrijflijn van fabrikant Getrag uitstekende prestaties belooft, ervoeren klanten iets anders. Trillingen, schokken, een onbetrouwbare werking en een abnormaal geluid waren vaak gehoorde klachten. Uit statistieken uit Australië - de enige die deze redactie kon bemachtigen - blijkt dat bij liefst 37% van ginds verkochte voertuigen met Powershift al ten minste één koppeling vervangen moest worden. Vooral van vroege types. Recentere versies ondergingen immers wijzigingen.

Ford kreeg vanwege de Australische overheid vorige maand nog een recordboete van 10 miljoen Australische dollars aan z’n been omdat het in de afhandeling van de claims ‘bedrieglijk’ handelde. Ford probeerde de schuld in de schoenen van de bestuurders te schuiven door te stellen dat de problemen een gevolg waren van een incorrecte rijstijl. Verder eiste de fabrikant ook dat de klant de problemen demonstreerde bij de dealer alvorens een interventie te overwegen, terwijl het bedrijf perfect wist dat de symptomen onregelmatig opdoken. In de meeste gevallen weigerde het merk een volledige vergoeding van de schade, of het vervangen van het voertuig, zelfs wanneer herhaalde herstellingen onsuccesvol bleken.

Mea Culpa

Ford heeft in Australië inmiddels een mea culpa geslagen. Eind vorige maand liet het bedrijf er weten dat het eenvoudigweg niet wist wat het met het grote volume aan klachten moest aanvangen. Het zegt ook dat gedurende minstens 10 maanden de informatie die het zijn klanten verstrekte hetzij niet correct hetzij onvolledig was.