Bezoek deze zomer het gloednieuwe Piaggio museum

Door: BV

Op reis even een plaatselijk automuseum bezoeken is een perfecte manier om als petrolhead een shot lokale folklore op te doen. Precies tien jaar geleden maakte we op deze site al eens een lijstje met automusea die een omweg waard waren (zie hier). Maar er valt natuurlijk nog veel meer te rapen. In Italië kan je je niet alleen vergapen aan vierwielers, maar ook aan smakelijke tweewielers.

Helemaal vernieuwd



Na 18 jaar en meer dan 600.000 bezoekers vernieuwde Piaggio, dat onder meer de merken Aprillia, Gilera en Moto Guzzi in portefeuille heeft, zijn museum in Pontedera (nabij Pisa). Op meer 5.000 vierkante meters kan je je er gaan vergapen aan meer dan 250 twee, drie- en vierwielers. Naast de obligate en begeerde Vespa-collectie, zijn er ook verwijzingen naar de vooroorlogse luchtvaart- en spooractiviteiten van de groep.

Ondanks een vernieuwing, vergaloppeert het Museo Piaggio (website hier) zich niet met een te grote vernieuwingsdrang. Integendeel - het lijkt er nog vooral op dat je in de tijd terug wordt gekatapulteerd.