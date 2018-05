20% meer kans op overlijden in ongeval met roestbak

Door: BV

Roest is bij een auto ‘des duivels’. Zo veel is duidelijk. Het is smet op het uiterlijk van je vierwieler. Maar de transformatie van het metaal kan nog grotere gevolgen hebben. Zo verzwakt roest de structuur van het voertuig.

Crashtest met roestbak

De Zweedse verzekeringsmaatschappij Folksam en de organisatie Villaägarnas Riksförbund trachtten de gevolgen van roest voor de veiligheid in kaart te brengen. Ze zochten daarom enkele aangetaste exemplaren en vergeleken de crashtests met de scores die de auto’s destijds neerzetten. De gevolgen laten zich raden.

20% meer kans

Zowel een Volkswagen Golf als een Mazda 6 werden in een roestige vorm aan verschillende martelpraktijken onderworpen. De VW kam er al bij al goed vanaf. Z’n score wijzigde nauwelijks ten aanzien van het origineel. De Japanner daarentegen kon niet overtuigen. Een nieuwe auto haalde 26 punten en een schijnbaar makkelijk te vinden door roest aangetast exemplaar kon slechts een score van 18 noteren. Volgens het testinstituut stijgt de kans op overlijden bij een ongeval daardoor met liefst 20%.