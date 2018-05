Lente-effect: meer nieuwe auto’s en motorfietsen in april

Door: BV

Afgelopen maand april werden in ons land 54.602 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Dat cijfer vertegenwoordigt een stijging van 6,8% ten aanzien van april 2017. Na de eerste vier maanden van het jaar vertoont de markt van de personenwagens weerom een vooruitgang. Er werden 2% meer inschrijvingen genoteerd: 220.159 vorig jaar tegen 215.841 een jaar geleden.

In de top vijf zien we de voor België gebruikelijke spelers terug. Volkswagen scoorde met 5.797 stuks het hoogste aantal, voor Renault dat ditmaal 5.544 exemplaren afleverde. Op drie staat Peugeot dat profiteert van de populariteit van z’n SUVs om 4.223 auto’s uit te leveren. Vier en vijf zijn voor Duitsers met premium-label: BMW (3.508) en Mercedes (3.307). Zoals steeds hebben we de top 38 integraal op Twitter en Facebook gegooid.

Stabiel bestelwagensegment

Het segment van de bestelwagens (tot 3,5 ton) toont zich perfect stabiel. 6.363 is 0,4% minder dan in 2017. De vrachtwagens tussen 3,5 en 16 ton klokken 90% hoger af dan een jaar geleden, maar de zware vrachtwagens zien afgelopen maand hun inschrijvingen met 11,4% dalen. Globaal gezien komen beide segmenten tijdens de eerste vier maanden er nog steeds met een positief rapport vanaf: + 26,9% en +3,7% respectievelijk.

Mooi weer op komst

Tweewielers worden al jaren gepromoot als een middel om de file te snel af te zijn. En dat lijkt stilaan vruchten af te werpen. In combinatie met de eerste tekenen van de lente, gingen de resultaten er eveneens fors in het positief. Bromfietsen laten een stijging van 15,6% optekenen en motoren en scooters klimmen 11,2% omhoog.